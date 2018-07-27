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3. havalimanında mağaza yarışı
İlk safhası tamamlandığında 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin önde gelen 100'e yakın perakende şirketinin üst düzey yöneticilerini "İGA Perakende Günü"nde ağırladı. 100'e yakın havayolu şirketinin yer alacağı; 300 farklı destinasyona uçuş imkanı ile kıtaları birleştirecek İstanbul Yeni Havalimanı, mağazacılığın da yeni merkezi olacak
İGA Havalimanı İşletmesi Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar gerçekleştirdiği konuşmada tüm dünyanın gıptayla takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına 100 günden daha kısa bir süre kaldığını belirterek şunları söyledi: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda en önemli önceliğimiz, yolcu konforunu ve alışveriş deneyimini kusursuz hale getirmek. Bunun için işbirlikleri geliştiriyor; ticari anlaşmalar yapıyoruz."
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