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Yeni programın başrölünde öğretmen olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un '2 ay içinde hazırlayacağız' dediği eğitim programı kısa, orta ve uzun vadeden oluşacak. Eğitimde değişiklik yerine 'kaliteyi arttırma'yı esas alacak programın başrolünde öğretmenler olacak. Ezberden kavrayıcı öğretime geçilecek ve sınav kaygısı ortadan kaldırılacak
27 Temmuz 2018 08:40
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Yeni programın başrölünde öğretmen olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve geldikten sonra çalışmalarını başlattığı 3 yıllık programın ayrıntıları ortaya çıktı. Üzerinde çalışılan program kısa, orta ve uzun vade olarak hayata geçirilecek. yeniliklerin merkezinde öğretmenler olacak. Öğretmenlere eğitimde çocukları ezber, ders çalışma, ödev gibi konulardan uzak tutmaları, bunun yerine kavrama ve uygulamaya ağırlık vermeleri istenecek.

EĞİLİMLERE GÖRE OKUL TERCİHİ

Yeni dönemde öğrenciler tek tip eğitimden uzaklaştırılarak çocuğun yetenekleri ve zeka eğilimlerine göre liselere yönlendirilecek mekanizma kurulacak.

Buna göre çocuklar herkesin aldığı eğitimden yeteneğine göre belirlenen eğitime geçecek. Böylece zekası hangi alana yatkın ise öğrenciler lisede alanına göre okullara yöneltilerek sınav kaygısı ortadan kaldırılacak.

OKULLARDA '4E' DÖNEMİ

Yeni okullar 4E kriterine (ekonomik, estetik, emniyetli, erişilebilir) göre inşa edilecek. Ayrıca binalar mahalli mimari ve tarihsel-kültürel mirası yansıtacak. Bunun yanısıra yeni yapılacak ve bahçesi yeterli alana sahip halihazırdaki okullara çok alanlı spor sahaları, oyun alanları ve kültürel alanlar kazandırılacak.

MESLEK LİSELERİNDE ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞI

Meslek liseleri yeni dönemde kritik öneme sahip olacak. 'Endüstri 4.0' çağına girildiği bu dönemde meslek liseleri laboratuvarlarından atölyelere kadar yenilenirken, teknolojik cihazlarla da donatılarak yüksek düzeyde eğitim verecek.

Öte yandan okullar sanayilerle de uyumlu olacak ve okuldan mezun öğrenciler iş kaygısına düşmeyecek.

TEMATİK LİSELER ARTACAK

Spor, sanat gibi yetkinlik gerektirecek alanlarda açılan liselerin bünyesinde ortaokullar açılacak ve bu öğrencilerin bu dallarda nitelikli eğitim alması sağlanacak.

Ayrıca yeni dönemde belirli bir spor, sanat veya meslek alanında eğitim ve öğretim yapan özel ihtisas alanlı tematik liseler de yaygınlaştırılacak.

Ahmet Fatih Erturan

Yeni Şafak
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