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Altının gramı güne düşüşle başladı

Gram altın 190,8 lira, çeyrek altın 314 lira ve Cumhuriyet altını 1.279 liradan işlem görüyor
27 Temmuz 2018 09:37
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Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 190,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazancıyla 191,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 190,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 1.224,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in otomotiv hariç endüstri ürünlerinin ticaretine ilişkin anlaşmaya varmasının piyasaları olumlu yönde etkilediğini belirterek, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin tırmandığını söyledi.

Ticaret savaşları endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarında belirsizliğe neden olduğunu vurgulayan Memiş, dolar endeksindeki dalgalanmaların da altının ons fiyatını etkilediğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının 1.217-1.237 dolar bandında sıkıştığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin takip edileceğini, altının gram fiyatında ise 189,00-192,60 bandının izlenmesi gerektiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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