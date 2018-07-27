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Müfettişlikte Atatürk ilkeleri yer almadı, iptal kararı verildi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, maarif müfettiş yardımcılığı sınav konuları arasında Atatürk İlke ve İnkılaplarının yer alması nedeniyle iptal kararı verdi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfettiş yardımcılığı sınav konuları arasında Atatürk İlke ve İnkılaplarının yer alması nedeniyle iptal kararı verdi.
Kararın gerekçesinde "Türk milli eğitim sisteminin temelinde Atatürk ilke ve inkılapları var" denildi.
Danıştay'ın 13 üyeli İDDK yapısında 5 üye, yönetmelikte Yazılı Sınav Konuları sıralanırken verilen Diğer Konular başlığı altındaki "Genel Kültür" alt başlığının Atatürk ilke ve inkılaplarına ilişkin konuları da kapsayabileceğini öne sürmesine rağmen, bu itirazlar dikkate alınmadı
TEMSEN adlı sendikanın açtığı davada, yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan "Sınav Kurulu" başlıklı düzenlemenin de kurul üyelerinin niteliklerinin açıkça belirlenmediği gerekçesiyle iptaline karar verildi.
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