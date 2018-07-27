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Yunan Bakan: Yangınlarda kundaklama bulguları var
Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Nikos Toskas, "Yangınlarda kundaklama bulguları var'' d
Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Nikos Toskas, 84 kişinin hayatını kaybettiği ve 170 kişinin yaralandığı orman yangını konusunda basın toplantısı düzenledi. İlk günden itibaren istifasını başbakana sunduğunu ancak Aleksis Çipras'ın kabul etmediğini açıklayan Toskas, "Yangınlarda kundaklama bulguları var" ifadelerini kullandı. Bakan Toskas detay vermeyerek incelemenin devam ettiğini söyledi. Yunan Savunma Bakanı Panos Kamenos ise Atina'nın Mati bölgesinde yangın sebebiyle ölenlerin sayısının 100'ü aşabileceğini açıkladı.
Öte yandan, yangında tahliyenin gerçekleştirilemediğine ilişkin Yunan İtfaiye Teşkilatı Başkanı Sotiris Terzoudis, teşkilatta bir hata olmadığını açıklayarak, mekanizmanın doğru şekilde çalıştığını belirtti.
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