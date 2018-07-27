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Polisten ailelere çağrı: Çocuklarınızı polis ile korkutmayın

Toplum Destekli Polis memurları Sümeyye Aktaş ve İbrahim Halil Gözler ailelere çocuklarını polis ile korkutmamaları çağrısında bulundu
27 Temmuz 2018 10:08
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Polisten ailelere çağrı: Çocuklarınızı polis ile korkutmayın

Rize Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, çocuk kaçırılması ve kaybolma olaylarına karşı bilgilendirme yaptı.

Rize Emniyet Müdürlüğü son günlerdeki kaçırma ve kayıp olaylarına karşı özellikle çocukları bilinçlendirmek amaçlı eğitimlerle 'Minik Kalpler Emniyet Kalkanında' projesini uygulamaya başladı. Çocuklara, özellikle yabancı insanlara karşı nasıl davranacakları Toplum Destekli Polis memurları Sümeyye Aktaş ve İbrahim Halil Gözler tarafından anlatıldı. Polis memurları Aktaş ve Gözler, ailelerin çocuklarını polisle korkutmamaları gerektiğini dile getirdi.

Proje kapsamında, Rize Merkez Tophane Mahallesi Çinili Mescidi'nde yaz kurslarında eğitimlerine devam eden çocuklara, yabancı şahıslara karşı tutumları ve kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı davranışları uygulamalı olarak anlatıldı.

"Kötü niyetli olabilecek insanlardan korumak için çocuklara eğitim veriyoruz"

Rize Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Memuru Sümeyye Aktaş çocukları kötü niyetli olabilecek insanlardan korumak için eğitim verdiklerini dile getirerek, "Çocukların yoğunlukta olduğu yerlerde 'Minik kalpler emniyet kalkanında' projesi kapsamında bu eğitimleri veriyoruz. Çocuklarımıza kötü niyetli insanların onlara dokunduğunda nasıl davranması gerektiğini, özellikle güncel olan olaylarda, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma olaylarında nasıl davranmaları gerektiği hakkında küçük bir bilgilendirme yaptık. Çocuklarla vakit geçirince çocuklar polisleri seviyor ve polislerden yardım geleceğinin de farkına varıyor. Mesela çocuklar burada bu bilgiyi aldıktan sonra evine gittiğinde kardeşine anlatıyor, 'Anne baba biz bugün bunları öğrendik' diyor, bilmeyen baba veya anne bile bunun farkına varıyor" dedi.

Ailelerin çocuklarını polis ile korkutmaması gerektiğini ve bu korkutmanın büyük zararlar oluşturabileceğini dile getiren Aktaş, "Ailelere mesajımız, burada verdiğimiz bilgileri ve mektupları çocuklarımızla birlikte mutlaka evde bir kez daha okuyalım. Bir başka konu olarak da şunu söylemek istiyorum, lütfen çocuklarımızı polis korkusu ile korkutmayalım. Her hangi bir şey yaptığında 'Seni polise veririm' gibi kötü konulara hiç girmeyelim. Çünkü çocuklar özellikle kötü bir olay yaşadıklarında 'Ben polise gitmeliyim. Üniformalı bir insandan yardım almayalım' imajını çocuklara vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza özellikle bayan personel vasıtasıyla cinsel istismar olaylarına dikkat çekici temel eğitimler de veriyoruz"

Rize Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Memuru İbrahim Halil Gözler ise proje kapsamında çocuklara kendilerini savunmanın yollarını anlattıklarını ifade ederek, "'Minik kalpler emniyet kalkanında' projesi kapsamında biz evlerinden çıkarken uymaları gereken kuralları anlatıyoruz. Sokakta, parkta oyun oynarken, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirlerken yabancılar onlara bir şey yapmaya çalışırken neler yapması gerekiyor, onlarla nasıl iletişim kurması gerekiyor onlardan bahsediyoruz. Başlarına bir olay geldiğinde nasıl tepki vermeleri gerekiyor, seslerinin onların en büyük silahları olduğunu farkına varmaları için eğitimler veriyoruz. Trafik eğitimleri de veriyoruz. Trafik kurallarından bahsediyoruz. Çocuklarımıza özellikle bayan personel vasıtasıyla cinsel istismar olaylarına dikkat çekici temel eğitimler de veriyoruz" dedi.

"Polislik korkulacak bir meslek değil, vatandaş için varız biz onun için görev yapıyoruz"

Çocukların polis ile korkutulduklarına şahit olduklarını ve ailelerini hemen ikaz edip çocukların gönlünü aldıklarını, çocuklara polislerin onlara yardımcı olacak insanlar olduğunu anlattıklarını dile getiren Gözler, "Biz genelde sokaklarda görev yapıyoruz. Sokakta çocuklar istenmedik bir hareket yaptığında yanında ki büyüğü 'Bak polis ablan, polis abin geliyor seni ona vereceğim, arabasına alıp seni götürecek' diyerek korkutuyorlar. Bunlar hiç hoş değil. Biz bu tip durumlarda hemen ikaz yapıp aileyi uyarıyoruz. Yanımızda bulundurduğumuz çeşitli hediyeler ile çocuğun gönlünü alıyoruz ve polisin korkulmayacak bir şey olduğunu çocuk orada hemen anlıyor. Aile ye de öğretmiş oluyoruz. En önemlisi her bireyin çocuğuna polisin bir korku aracı değil, yardıma gelen bir insan olduğunu öğretmesi gerekir. Polislik korkulacak bir meslek değil, vatandaş için varız biz onun için görev yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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