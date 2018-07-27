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Terör örgütü YPG ile Esad masaya oturdu
ABD'nin desteklediği terör örgütünün temsilcileri ilk kez Suriye'nin başkenti Şam'a gitti ve rejimle görüşüyor
İç savaş ülkesi Suriye'de terör örgütü YPG ile Beşar Esad rejimi masaya oturdu.
ABD'nin desteklediği terör örgütünü içine alan Suriye Demokratik Güçleri (SDF)'nin temsilcileri, başkent Şam'ı ilk kez ziyaret ediyor.
SDF yetkilisi Riad Darar, Şam rejimiyle görüştüklerini uluslararası haber ajansı Reuters'a açıkladı. SDF delegesyonunda İlham Ahmed de yer alıyor.
Riad Darar, Şam rejimiyle politik ve güvenlik konularının masaya yatırılacağını belirtti.
ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen binlerce TIR silah ve mühimmatı son iki yılda YPG'ye verdi.
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