1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sizi de böyle yaparım' diyerek kediyi parçaladı

Adana'da Ali U.'nun (62), oğlu Mehmet U.'nun (38) cezaevine düşmesinin ardından iddiaya göre evinden çıkarmak isteği gelini Zeytin U. (36) ve 4 torununu korkutmak için besledikleri kediyi parçaladığı öne sürüldü
27 Temmuz 2018 10:37
Yazdır
'Sizi de böyle yaparım' diyerek kediyi parçaladı

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U., 10 yıl önce babasına ait arsanın üzerine kendi imkanlarıyla ev yaptırdı. Daha sonra Zeytin U. ile evlenen Mehmet U. işlediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu.

İddiaya göre oğlunun hapiste olmasını fırsat bilen Ali U., yaşları 4-11 arasında olan 4 torununun annesi gelinine, 'Evin tapusunu diğer, oğlumun üzerine geçirin ve bugüne kadar oturduğunuz yılların kirası olan 30 bin lira para verin' dedi. Bunun üzerine Zeytin U., 'Kocam cezaevinde, ben bu parayı veremem' diyerek kayınpederinin bu isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra Zeytin U.'nun evde olmadığı sırada dama çıkan Ali U., iddiaya göre torunlarının beslediği yavru kediyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra, "Bu evden çıkacaksınız, yoksa sizi de böyle parçalarım" dedi. Dedelerinin kediyi parçaladığını gören küçük çocuklar ise ağlayarak odalarına saklandı. Ne yapacağının bilemeyen Zeytin U., polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen ekipler ise parçalanmış kediyi görünce Ali U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan Ali U.'ya, 'Tehdit ve mala zarar vermek' suçlamasıyla işlem yapılarak sevk edildiği adliyede evden uzaklaştırma verildi.

'KEDİMİZİ ÖLDÜRMESİ PSİKOLOJİMİZİ BOZDU'

Olayın ardından, Zeytin U.'nun ikiz olan kızlarından G.U. (11) yaşadıklarını annesine sarılarak anlattı. Olay günü bahçede oynadıklarını söyleyen küçük kız, "Dedem, 'Sizi de bu kedi gibi parçalarım. Bu evden gideceksiniz' diye bağırdı" dedi.

Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu anlatan anne Zeytin U. ise "Çocuklar geceleri yataklarından sıçrayarak uyanıyor. Yavru kedimizi parçalamış, çamaşırlarımızın asılı olduğu ipi kesip ortalığı dağıtmış. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, beslediğimiz kedinin bu şekilde öldürülmesi onları çok etkiledi. Bizim evden atmaya çalışıyorlar, sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Eşim de cezaevinde olduğu için tek başıma kaldım. Tek korkum evlatlarım bana bir şey olursa sahipsiz kalırlar. Çocuklarım için yaşamak zorundayım" dedi.

'İFTARA ATIYORLAR'

Konuyla ilgili konuşan dede Ali U. ise gelinin kendine iftara attığını kedi parçalama olayının doğru olmadığını öne sürdü. Ali U., "Oğlum cezaevine girince, gelinime 'Gel bizimle otur' dedim. 4 torunum benim canım ciğerim. Ama kendisi bizim uyarılarımızı dinlemeyerek başına buyruk hareketlerde bulundu. Bize sürekli iftara atıyor, ben de bunun üzerine evimin çevresine güvenlik kamerasını taktırdım. Amacım yaşanılan her şeyin kayıt altında olması" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,556 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aşırı sıcak ve nemli hava, kalp damar hastalığını tetikler
27 Temmuz 2018 10:50		 İtfaiye aracı bu kez gelin arabası oldu
27 Temmuz 2018 10:32
Polisten ailelere çağrı: Çocuklarınızı polis ile korkutmayın
27 Temmuz 2018 10:08		 Karayollarında durum
27 Temmuz 2018 09:30
Meteorolji'den bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
27 Temmuz 2018 06:30		 Amasya'da trafik kazası: 1 ölü
27 Temmuz 2018 03:33
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
27 Temmuz 2018 01:29		 Meteorolojiden 5 ile toz taşınımı uyarısı
26 Temmuz 2018 23:11
Gezgin dilencinin her yerinden para fışkırdı
26 Temmuz 2018 22:31		 Mucize gibi kavuşma! 21 yıl sonra gelen mesajla donup kaldı
26 Temmuz 2018 20:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti, zanlı hayatını kaybetti
Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
do the shiggy 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 14
hiçbir 1
chp'li 129 milletvekilinin kurultaya karşı çıkması 3
yunanistan yangını 2
umut nayir 2
babanın seni seviyorum deiyememesi 6
imar affı 1
çok sevdik be abi 1
yaşlanmak 4
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam