79 yaşındaki Kıbrıs gazisi darp edildi

Olay, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Solaklar yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solaklar yaylasında yaşayan 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi emekli astsubay Sami Demirel, bitişiğinde bulunan komşusu K.D.'yi (50) evinin önüne hayvan dışkısı koyduğu ve çevrenin dışkıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle ilgili yerlere şikayet etti. Şikayet edildiğini öğrenen K.D. ise yanındaki eşiyle beraber Demirel'in evine geldi. Evin bahçesine konuşmaya başlayan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., Demirel'e saldırdı. K.D.'nin darbeleriyle yere düşen Demirel'in kolu kırıldı. Yerde yatarken de K.D. tarafından darp edilen Demirel, 71 yaşındaki eşi Hacer Demirel tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından ambulans ile Bolu'ya getirilen gazi hastanede tedavi altına alındı. Kolu sargıya alınan ve aldığı darbeler sonrası yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkan Demirel, K.D.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Kıbrıs gazisi Demirel, "Resmen geldi beni tehdit etti. Darp etmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Beni yere yatırdı ve istediği gibi de dövdü. En sonunda benim hanım elinden aldı beni. Hanımının elinde de büyük bir sopa vardı, hanımı ile beraber geldiler. Ama hanımı sopayla vurdu mu, vurmadı mı onu hatırlayamıyorum. Çünkü bilincimi kaybetmiş, yerde sürünüyordum. Ben dedim ki gerekli şeyleri mahkemelere verdim. Devlet, mahkemede gerekeni yapar. Kim haklı kim haksızsa çıkar dedim. Bana ve devlete akıl almaz küfürler etti. Seni burada yaşatmayacağım dedi. Şikayetçi olduk. Seben'den jandarma geldi ifademizi aldılar. Ambulans ile Seben'den Bolu'ya geldik" dedi.