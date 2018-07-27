1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

79 yaşındaki Kıbrıs gazisi darp edildi

Bolu'da bulunan Solaklar yaylasında evinin önüne hayvan pisliği koyduğu için şikayet ettiği komşusu tarafından darp edilen 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi emekli astsubay Sami Demirel'in kolu kırıldı.
27 Temmuz 2018 11:07
Yazdır
79 yaşındaki Kıbrıs gazisi darp edildi

Olay, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Solaklar yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solaklar yaylasında yaşayan 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi emekli astsubay Sami Demirel, bitişiğinde bulunan komşusu K.D.'yi (50) evinin önüne hayvan dışkısı koyduğu ve çevrenin dışkıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle ilgili yerlere şikayet etti. Şikayet edildiğini öğrenen K.D. ise yanındaki eşiyle beraber Demirel'in evine geldi. Evin bahçesine konuşmaya başlayan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., Demirel'e saldırdı. K.D.'nin darbeleriyle yere düşen Demirel'in kolu kırıldı. Yerde yatarken de K.D. tarafından darp edilen Demirel, 71 yaşındaki eşi Hacer Demirel tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından ambulans ile Bolu'ya getirilen gazi hastanede tedavi altına alındı. Kolu sargıya alınan ve aldığı darbeler sonrası yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkan Demirel, K.D.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Kıbrıs gazisi Demirel, "Resmen geldi beni tehdit etti. Darp etmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Beni yere yatırdı ve istediği gibi de dövdü. En sonunda benim hanım elinden aldı beni. Hanımının elinde de büyük bir sopa vardı, hanımı ile beraber geldiler. Ama hanımı sopayla vurdu mu, vurmadı mı onu hatırlayamıyorum. Çünkü bilincimi kaybetmiş, yerde sürünüyordum. Ben dedim ki gerekli şeyleri mahkemelere verdim. Devlet, mahkemede gerekeni yapar. Kim haklı kim haksızsa çıkar dedim. Bana ve devlete akıl almaz küfürler etti. Seni burada yaşatmayacağım dedi. Şikayetçi olduk. Seben'den jandarma geldi ifademizi aldılar. Ambulans ile Seben'den Bolu'ya geldik" dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 569 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Susama zammı protesto için susamsız simit
27 Temmuz 2018 12:42		 Tır halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
27 Temmuz 2018 12:04
Rahip Brunson'un evinin önü boşaltıldı
27 Temmuz 2018 11:44		 Suriyeli 2 çocuk kanalete düşerek boğuldu
27 Temmuz 2018 11:40
Emekli polis bıçaklanarak öldürüldü
27 Temmuz 2018 11:15		 Siber polisten kredi kartı dolandırıcılarına operasyon
27 Temmuz 2018 10:24
Jandarmadan silah imalathanesine operasyon
27 Temmuz 2018 10:21		 2 müdür yardımcısını bıçaklayan liseliye tahliye
27 Temmuz 2018 10:03
Bu da kuzu vurgunu!
27 Temmuz 2018 09:30		 Çakma belge ile esnafa tuzak
27 Temmuz 2018 09:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti, zanlı hayatını kaybetti
Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayın enleri 1
inci 1
vegasta olan vegasta kalır 4
B36 Thorshavn-Beşiktaş 1
espriye gülünmemesi 1
sayfayı kaydırmak 3
giyecek hiç bir şeyim yok sorunu 2
tff 1.lig 3
Film tavsiyesi 4
planet earth ii 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam