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En çok Ruslar geldi. 2 milyon 370 bin kişi...

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilk 6 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi 2 milyon 374 bin 695 kişiyle Rusya'dan geldi
27 Temmuz 2018 11:09
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En çok Ruslar geldi. 2 milyon 370 bin kişi...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'ye yapılan girişlerde 2013'te ilk sırada 4 milyon 813 bin 182 kişiyle Almanya, ikinci sırada 4 milyon 246 bin 3 kişiyle Rusya, üçüncü sırada ise 2 milyon 247 bin 262 kişiyle İngiltere yer aldı.

2014'te ise 5 milyon 31 bin 557 kişiyle Almanya ilk sırada yer alırken, 4 milyon 463 bin 610 kişiyle Rusya ikinci, 2 milyon 354 bin 644 kişiyle İngiltere üçüncü oldu.

2015'te Almanya 5 milyon 357 bin 40 kişiyle ilk, Rusya 3 milyon 633 bin 219 kişiyle ikinci, İngiltere 2 milyon 269 bin 380 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

2016'da Almanya 3 milyon 808 bin 463 kişiyle, Gürcistan 2 milyon 195 bin 727 kişiyle, Bulgaristan 1 milyon 685 bin 983 kişiyle Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

2017 yılında Türkiye'ye giriş yapan ülkeler arasında ilk sırada 4 yıl sonra değişiklik yaşandı. 2017'de ilk sırada 4 milyon 702 bin 482 kişiyle Rusya yer alırken, ikinci 3 milyon 519 bin 206 kişiyle Almanya, üçüncü ise 2 milyon 497 bin 812 kişi ile İran oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise 2 milyon 374 bin 695 kişiyle Rusya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. 1 milyon 547 bin 259 kişiyle Almanya ikinci sırada yer alırken, sıralamada İran 1 milyon 159 bin 402 kişiyle üçüncü sırayı aldı.

15 milyon 964 bin 442 kişi Türkiye'ye giriş yaptı

Kara, hava, deniz ve demiryolu ile 2010'da 26 milyon 623 bin 911 yabancı Türkiye'ye giriş yaptı. Bu rakam 2011'de 29 milyon 93 bin 834, 2012'de 29 milyon 704 bin 394, 2013'te 32 milyon 865 bin 309, 2014'te 35 milyon 115 bin 789, 2015'te 34 milyon 633 bin 391, 2016'da 24 milyon 686 bin 471 kişi, geçen yıl ise 32 milyon 58 bin 216 yabancı olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 15 milyon 964 bin 442 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Yılın ilk yarısında ülkeden çıkış yapan yabancı sayısı ise 14 milyon 965 bin 603 oldu.
Anadolu Ajansı
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