1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Putin, Erdoğan'la başbaşa yemeğe bir şartla Evet dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi Rus basınında geniş yankı buldu. Ria Novosti haber ajansı habere, "Putin, Erdoğan'la restoranda başbaşa yemeğe evet dedi, ama bir şartla" başlığını attı.
27 Temmuz 2018 11:09
Yazdır
Putin, Erdoğan'la başbaşa yemeğe bir şartla Evet dedi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan ikili görüşme Rus basınında geniş yankı buldu. Ria Novosti haber ajansı habere, "Putin, Erdoğan'la restoranda başbaşa yemeğe evet dedi, ama bir şartla" başlığını attı.

Ulusal Ren Televizyon kanalı da, "Erdoğan ve Putin görüştü. Bu arada Türkiye BRICS'e üye değil. Ama Türkiye ilgi duyuyor" şeklinde yorumda bulundu. Resmi PRAYM ajansı da iki ülke liderlerinin siyasi, ekonomik konuları ele aldığını vurguladı. Russia Today (RT) televizyonu da, "Erdoğan ve Putin, ikili işbirliğinin arttığını vurguladı" değerlendirmesinde bulundu.

En çok okunan Argumentı i Faktı (AiF) gazetesi de, "Putin, restoranda yemek konusunda Erdoğan'la espri yaptı" başlığını kullandı. Ulusal Zvezda televizyon kanalı da, "Putin, Erdoğan'a ne zaman birlikte restorana gideceklerini açıkladı" şeklinde yazdı. Tsargrad televizyonu ise "Türkiye ve Rusya gibi iki dostu kıskanıyorlar" dedi. RBC ajansı da, "Erdoğan Putin'i yemeğe bekliyor" şeklinde yorumladı. Resmi Rossiyskaya Gazeta gazetesi, her iki liderin görüşmede espriler yaparak güldüğünü anlattı. Resmi Vesti televizyon kanalı da, "Türk restoranında Rus et yemekleri olursa bu durumda Erdoğan ve Putin birlikte yemekte buluşacak" dedi.

Saygın gazete Kommersant da Erdoğan ve Putin'in turizm ilişkilerini ele aldığını kaydetti. Benzer haberler ise yaklaşık 90 Rus basınında da yer aldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,467 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun 'İnce'yi isteyen derin Devlet' dediği iddiası
27 Temmuz 2018 12:35		 Erdoğan'dan Güney Afrika'da önemli açıklamalar
27 Temmuz 2018 12:28
'Ebru Özkan karşlığınıda Brunson'un salıverildiği iddiası asılsız'
27 Temmuz 2018 12:14		 Kültür Bakanı: İcraatlarımızı göstermemiz gerekiyor
27 Temmuz 2018 11:18
Terör örgütü YPG ile Esad masaya oturdu
27 Temmuz 2018 10:34		 Yunan Bakan: Yangınlarda kundaklama bulguları var
27 Temmuz 2018 10:06
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
27 Temmuz 2018 08:35		 Pastör tehdidine Ankara rest çekti
27 Temmuz 2018 08:20
ABD tehditkar tutumuyla iç siyasi hesaplar peşinde
27 Temmuz 2018 07:55		 Erdoğan: Burayı üs yapmalarına izin vermeyiz
27 Temmuz 2018 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti, zanlı hayatını kaybetti
Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nar 1
bilinçaltı 1
galatasaray çekememezliği 2
bir süre ayrı kalalım bu ikimize de iyi gelecek cümlesi 5
Iv akhenaton 10
vegasta olan vegasta kalır 4
inci 1
galatasaray'ın ozan tufan isteği 2
ferhat göçer 3
sıradan bir çiçeği günde bir sevgiliye vermek 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam