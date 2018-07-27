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Süte 50 kuruş zam geliyor
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt fiyatlarına bugün 2 liraya çıkacağını ileri sürdü.
Sözcü'de yer alan habere göre, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Solakoğlu, "Marketlerdeki süte üç senedir zam geliyor fakat üreticinin sattığı süte zam gelmiyor. Masraflarımız çok arttı. Fiyata 50 kuruş bir zam gelecek. Enflasyon yüksek dayanmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da süt fiyatlarının artırılması gerektiğini belirterek, "Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır" dedi.
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