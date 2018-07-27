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Emekli polis bıçaklanarak öldürüldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde emekli polis evinin bahçesinde 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece 20.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi Hasırcık mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre emekli polis Abdullah Altuğ'u ziyaret etmek için evine giden oğlu, babası Altuğ'u kanlar içerisinde evinin bahçesinde yatarken buldu. Altuğ'un oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde yatan emekli polis Abdullah Altuğ'un 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Altuğ'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayın şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
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