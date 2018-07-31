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Kimlerin ek göstergesi artırılacak, hala belli değil!

Hemşire, öğretmen, polis, Din hizmetlerinde görevli olanlar ile Diğer İdarecilik görevinde bulunanların ek gösterge rakamlarında değişikliğin yapılması gündemi oluşturmuştur. Memurlar Net olarak bu konudaki değerlendirmelerimize sıklıkla sitemizde yer vermiş bulunmaktayız. Bugünde, yapılacak değişikliğin hakkaniyete ve hiyerarşik yapıya uygun olmasını temenni ederek aynı değerlendirmelerimizi tekrarlamaktayız. Yaptığımız değerlendirmemiz Devlet memurlarının büyük bir beklentisinin gündemde tutulması anlamındadır.
31 Temmuz 2018 16:10
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Kimlerin ek göstergesi artırılacak, hala belli değil!

Ek göstergelerin emekli aylığı ve emekli ikramiyesindeki önemi:

Emekli Aylığı ve Emekli İkramiyesi nasıl hesaplanır? Ek Göstergenin emekli aylık ve emekli ikramiye tutarında nasıl bir etkisi vardır?

Ek gösterge değişikliğinin memurların emekli aylık, emekli ikramiye tutarını makul ölçüde etkilemesi için nasıl bir oranda artış yapılmalıdır:

Bu konuyu açıklamadan önce 3600 ek gösterge artışı grubuna giren Hemşire, Öğretmen, Polis, Din Hizmetlerinde görevli olanlar ile Diğer İdarecilik görevinde olanlar grubuna kimler girecektir.

Değerlendirmemiz olarak, bu gruplar genelde 3000 ek göstergeye sahip gruplar olarak görünmektedir. Ancak, özellikle Hemşire grubuna bakıldığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ekli ek gösterge cetvellerinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı bulunmakta ve bu grupta 3000 ek göstergeye sahip olanlar sadece sağlık bilimleri lisansiyerleri görünmektedir. Sağlık bilimleri lisansiyeri dışındaki yüksek okul mezunu ve 2200 ek göstergeli Hemşire mesleğinde olanların ek göstergeleri de 3600 ek göstergeye yükseltilecek midir?

İkinci olarak, Diğer İdarecilik görevinde bulunanlar sadece 3000 ek göstergeye sahip olanlarla mı sınırlı olacaktır, yoksa 2200 ek göstergeye sahip olan İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü ve Şef ünvanlı idarecilik görevleri önem arzeden memurlar da 3600 ek gösterge artışına dahil edilecekler midir?

Bu hususların açıklanması gerekir, zira ek gösterge artışının, yani 2200 veya 3000 ek göstergeye sahip olan kişilerin ek göstergelerinin 3600 e yükseltilmesi durumunda; 30 hizmet yılı üzerinden hesaplama yapıldığında /8.65 oranında gelen memur maaş katsayı artışı uygulandığında;

2200 ek göstergeden 2747 Aylık, 99053 ikramiye, 3600 ek gösterge olduğunda 3452 aylık, 123936 ikramiye;

3000- ek göstergeden 2822 aylık, 101645 ikramiye, 3600 ek gösterge olduğunda 3452 aylık, 123936 ikramiye;

Aradaki fark, emekli olmayı düşünen ve emekli konumunda olacak kişiler için önemli bir fark tutar olarak görünmektedir.

Farklı hizmet süreleri olanlar, karşılaştırmalarını yapmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edebilirler.

Ayrıca;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda en son 1995 yılı Ocak ayından itibaren yapılan ek gösterge artışlarının güncellenmesi ve bu güncellemenin Hiyararşik sistem gözetilerek yapılmasının,

- Yapılacak değişikliklerde hiç ek göstergeye sahip olmayan YARDIMCI HİZMETLER SINIFI memurlarının da unutulmaması,

- Yıllardır 20 gösterge rakamı ile sabit tutulmuş olan ve emekli aylık ve emekli ikramiye hesabında kullanılan kıdem aylık tutarının artırılması, /Zaman içerisinde yapılan ve günümüzde uygulanan yasal düzenlemeler, hep genç yaşta emekliliği engellemeye yönelik olmasına rağmen, uzunca bir süre sistem içerisinde görev yapan memurların emekliliklerinde işleme alınan kıdem aylık tutarlarında bir artış yapılmaması, ayrıca dikkate değer bir durumdur. 1 yıl için kıdem aylığı göstergesi 20, 25 yıl ve üzeri ise 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar bir memurun emekliliğinde alacağı tutar olmaktadır. Bu erken emekliliği önleyen yasal düzenlemelerle çelişki yaratmaktadır. Bu durumunda ek gösterge artışında dikkate alınmasının bir anlamda gereklilik olduğunu değerlendirmemiz doğru bir yaklaşım olmaktadır/

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli Makam tazminatı cetvelinin de güncelleştirilerek, makam tazminatı olmayan alamayan meslek ve idareci gruplarının genişletilmesi,

- Emekli ikramiyesinde 1 tam yıldan az sürelere de emekli ikramiyesi verilmesi,

Memurların beklentileri olarak, memurlar net olarak doğru ve haklı bir değerlendirme olacağını ve Temennimizin, bu konularda da hakkaniyetli olarak bir artış yapılası yönünde ivedilikle bir çalışma talimatının verilmesi ve sonuçlandırılması, uzunca bir süredir kamu hizmetini yürütmekte olan Devlet memurlarının beklentisini, ömrünü bu işlere vermiş olanların emekliliklerinde /dul ve yetimlerin de insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürdürmenin beklentisi olarak görmek gerektiğini düşünmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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