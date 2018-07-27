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YDUS ek yerleştirme için tercihler alınacak
ÖSYM internet sitesinde YDUS ek yerleştirme için tercihler alınacağını duyurdu
DUYURU
(27 Temmuz 2018)
2017-YDUS Ek Yerleştirme için Tercihler Alınacak
2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017- YDUS) için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları), Göğüs Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz), İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar), ve Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarında ek tercih alınacaktır.Ek yerleştirme tercih işlemleri, 27 Temmuz- 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 11.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2017-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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