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Suriyeli 2 çocuk kanalete düşerek boğuldu
Adana'da aileleri tarım işçisi olan akraba 2 çocuk, düştükleri kanalette hayatını kaybetti
- Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, akraba Suriyeli 2 çocuk düştükleri kanalette boğuldu.
Karayusuflu Mahallesi'nde aileleri tarım işçisi olan akraba Suriyeli Feedi El Halef (2) ve Ömer El Abid (2), kaldıkları çadırların yakınından geçen kanalete düştü.
Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşların görüp sudan çıkardığı 2 çocuk, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuklar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından çocukların cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Cenazeler, hafif ticari aracın bagajına konularak toprağa verilmek üzere Hadırlı Mahallesi mezarlığına götürüldü.
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