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YÖK'ten Sağlık Lisans Tamamlama için açıklama

YÖK'ten Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Belgeleri için açıklama
27 Temmuz 2018 11:40
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YÖK'ten Sağlık Lisans Tamamlama için açıklama

YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

6569 sayılı Kanun'un 69.maddesi uyarınca yapılan Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında bir lisans programına yerleşenlerden 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'dan faydalanmak isteyenlerin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait yerleştirme belgelerine ulaşabilecekleri link için tıklayınız.
Memurlar.Net
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