YÖK'ten Sağlık Lisans Tamamlama için açıklama

3 BİN 320 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK), merakla beklenen ve yaz kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi