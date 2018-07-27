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ABD'li Papaz için verilen ev hapsi kararına itiraz
Fetulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu bünyesindeki Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un ev hapsine alınması kararına itiraz ederek, yeniden tutuklanmasını talep etti
ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alınması ve ardından ABD'den gelen tehdit gibi açıklamalar, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı. FETÖ ve PKK adına suç işlediği, ajanlık yaptığı gibi gerekçelerle 35 yıl hapis cezası istenen Brunson ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Fetulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu bünyesindeki Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), mahkemenin kararına itiraz etti.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunan TAY-DER Avukatı Ela İlden, gerekçelerini sunarak, sanığın ev hapsinden acilen yeniden tutuklanması gerektiğini belirtti. TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük, ABD Başkan Yardımcısının tehdit gibi sözlerini hatırlatarak, daha önce Türkiye'yi tehdit eden Amerikalılar hakkında da yakalama kararı istediklerin söyledi. Gömük, "Yurt dışına kaçan FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, Pensilvanya'dan aldığı talimatla ABD ve Avusturalya gazetelerinde dernek yönetimimizi hedef gösterip Türkiye'deki kripto hücrelerini harekete geçirmiştir. Derneğimiz, kurulduğu günden beri yaptığı başvurular ve Fetulahçı Terör Örgütü ile mücadele konusundaki çalışmaları nedeni ile her zaman yurtiçi ve yurtdışında Fetönün hedefi olmuştur, ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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