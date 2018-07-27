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Pazarda 'kurban' hareketliliği, büyük başlar 6 bin TL'den başlıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı Ankara'nın Çubuk ilçesindeki canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor
27 Temmuz 2018 12:00
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Pazarda 'kurban' hareketliliği, büyük başlar 6 bin TL'den başlıyor

- Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ile canlı hayvan pazarına giderek, kurban almak isteyen vatandaş ve besicilerle görüştü.

Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hayvan pazarında yoğunluğun her geçen gün arttığını, hem alıcının hem de satıcının memnun olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda büyük yoğunluk yaşandığına şahit olduklarını dile getiren Acehan, tüm Başkentlileri kurbanlıklarını almak için Çubuk'a davet etti.

Başkan Acehan, ilçedeki canlı hayvan pazarının İç Anadolu'ya hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de geldik, burada gördük Kurban Bayramı öncesi gerçekten çok büyük yoğunluk var. Alım ve satımlar maşallah gayet iyi düzeyde gidiyor. Kurbanlık alımı için Ankara'daki 5,5 milyon hemşehrimizi Çubuk'a davet ediyoruz. İlçemizde hem besicilerin kendi hayvan alım yerlerinden hem de kendi hayvan pazarımızdan kurbanlıklarını seçmelerini ve gönül rahatlığıyla almalarını istiyoruz. Çünkü pazara giren tüm hayvanlar veteriner kontrolünden geçerek alıcılarıyla buluşmaktadır."

Pazar içerisinde yapımı devam eden kesim yerini de inceleyen Acehan, vatandaşların kurbanlıklarını, adaklarını kesebilecekleri modern bir kesim yerini Kurban Bayramı'na kadar yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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