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Tır halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Sakarya'da Arifiye-Sapanca yolunda tır, otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
27 Temmuz 2018 12:04
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Tır halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde halk otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye- Sapanca yolu üzerinde sürücüleri belirlenemeyen 41 LN 610 plakalı tır, 54 J 6511 plakalı Adapazarı-Sapanca seferi yapan halk otobüsü ile 34 RK 516 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, halk otobüsündeki bir kadın hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Hayatını kaybeden kadın yolcunun kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

Kaza nedeniyle Sapanca-Adapazarı karayolu trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı
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