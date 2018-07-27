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Erdoğan'dan Güney Afrika'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS Çalışma Toplantısı'nda konuştu
27 Temmuz 2018 12:28
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Erdoğan'dan Güney Afrika'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre'da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti. Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:

Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz.

Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileri taşımak istiyoruz..
Memurlar.Net
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