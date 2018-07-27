Kılıçdaroğlu'nun 'İnce'yi isteyen derin Devlet' dediği iddiası

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Tuncelili ve Türkiye'de vergi rekortmenleri arasında sayılan bir iş adamının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Lütfen bırakın koltuğu artık Muharrem İnce'ye" dediğini iddia etti.

Yılman, ismini vermek istemediği iş adamının Kılıçdaroğlu'ndan şu yanıtı aldığını ileri sürdü:

"Mümkün değil çünkü işler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Ben buna asla müsaade etmeyeceğim."