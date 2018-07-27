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Kılıçdaroğlu'nun 'İnce'yi isteyen derin Devlet' dediği iddiası
24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisinde olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet" dediği iddia edildi
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"Mümkün değil çünkü işler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Ben buna asla müsaade etmeyeceğim."
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