|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Susama zammı protesto için susamsız simit
Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar: Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız
Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Oda Başkanı Erdal Pınar, susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacaklarını söyledi.
Pınar, bir fırında gazetecilere yaptığı açıklamada, sektör olarak sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Son aylarda susam fiyatlarının arttığını belirten Pınar, "Geçen yıl temmuz ayında kilogram fiyatı 7,5 lira olan susam bu yılın aynı ayı itibarıyla 12 lira oldu." dedi.
Pınar, esnafın simit yapmakta zorlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Ham maddeye gelen zamlar esnafın belini büktü. Gümrükte susamlar bekletiliyor. Susam borsasını çökertmemiz gerekiyor. Bunlar rantçılar, esnafımızın üstünden rant kazanıyorlar. Bunlara dur dememiz gerekiyor. Esnafımız simit yapamaz hale geldi. Böyle devam ederse 100 gram simit 1 lira 75 kuruşa satılmak zorunda kalınacak. Gümrükte susamları bekleterek, arz ve talebi yükseltiyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde büyük bir eylem başlatacağız. Fırıncılar ve simitçiler olarak susamsız simit üreteceğiz. Susama gelen zamları protesto etmek amacıyla bir gün boyunca susamsız simit satacağız. İnşallah esnafımız ve illerimizle bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde 50 bin esnaf zor durumda. "
Bu haber 4,862 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI