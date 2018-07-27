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Köpeği otomobiliyle sürükleyen kişi serbest bırakıldı
Köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıya 4 bin 252 lira idari para ceza uygulandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya-Fethiye karayolunda seyir halindeki 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan R.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan R.D'ye 4 bin 252 lira idari para cezası ceza kesildiği öğrenildi.
Ali Rıza Akkır
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