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Denizli'da baraj gölünde ceset bulundu
Denizli'deki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne balık tutmaya gidenler, su yüzeyinde erkek cesedi buldu. Üstünden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsiye gönderildi
Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne bugün giden balıkçılar, su yüzeyinde insan cesedi görünce polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, sudaki cesedi halatla kenara çekerek çıkardı.
Üstünden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Cesedi bulunan kişinin kimliğini araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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