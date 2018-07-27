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Oksijen tüpü patladı: Anne ve kızı yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, engelli Meryem Korkmaz'ın (9), rahatsızlığı nedeniyle kullandığı oksijen tüpü patladı. Küçük kız ve annesi yaralandı
Olay, Esentepe Mahallesi'ndeki Köy Kent Sitesi'nde meydana geldi.
Korkmaz ailesinin zihinsel ve bedensel engelli kızları Meryem Korkmaz'ın, hastalığı nedeniyle kullandığı dijital göstergeli oksijen tüpü, bilinmeyen bir nedenle patladı.
Meryem Korkmaz ve yanında bulunan annesi Hatice Korkmaz (42), yaralandı.
Patlama sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, anne ve kızını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ellerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oluşan anne ve kızı, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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