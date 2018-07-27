1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Haberal'dan ABD'ye tepki

TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız." dedi
27 Temmuz 2018 14:02
Yazdır
MHP'li Haberal'dan ABD'ye tepki

MHP Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haberal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasasında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Hayvan haklarıyla ilgili konuların aynı zamanda bir eğitim sorunu olduğunu belirten Haberal, herkesin hayvansever olmasını beklemenin doğru olmadığını dile getirdi. Haberal, "Ancak herkesten beklediğimiz şey, hayvanlara saygılı davranmalarıdır." diye konuştu.

Kanun teklifinin makul ve uygulanabilir olduğunu ifade eden Haberal, yasadan "süs hayvanı" tanımlamasının çıkartılmasını öngördüklerine dikkati çekti. Haberal, teklifle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hayvan bakımevleri açılmasının devletin iznine bağlanmasını öngörüyoruz. Hasta ve iyileşme ihtimali olmayan hayvanların uyutulması, en az 2 veterinerin kararı ve bakanlığın izniyle mümkün olacak. Petshop ve türevi mağazalardan hayvan satışının yapılmasını yasaklıyoruz. İl, ilçe belediyelerinde hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerinin kurulmasını öngördük. Küçük ilçelerde devlet bunların kurulmasına destek olacak. Yunus parkları kaldırılacak."

Kedi ve köpeği çok seven gerçek bir hayvanseverin, en azından ilk hayvanını sokaktan sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Haberal, hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan, haklı neden olmaksızın öldürenlere 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası öngördüklerini, mevcut yasada öngörülen para cezalarının da artırılmasını düzenlediklerini bildirdi.

Haberal, bir soru üzerine, sahip olduğu 6 köpek ve 3 kediyi sokaktan sahiplendiğini söyledi.

Erkan Haberal, bir gazetecinin, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Alp Özden
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,821 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık dava
27 Temmuz 2018 15:18		 27 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
27 Temmuz 2018 14:55
Dışişleri'nden Ebru Özkan-Brunson açıklaması
27 Temmuz 2018 14:44		 Binali Yıldırım: Bize tehdit sökmez
27 Temmuz 2018 14:16
AK Parti'de seçim değerlendirme toplantısı
27 Temmuz 2018 12:53		 TBMM Başkanı Yıldırım genç teğmenlere seslendi
27 Temmuz 2018 12:49
Kılıçdaroğlu'nun 'İnce'yi isteyen derin Devlet' dediği iddiası
27 Temmuz 2018 12:35		 Erdoğan'dan Güney Afrika'da önemli açıklamalar
27 Temmuz 2018 12:28
'Ebru Özkan karşlığınıda Brunson'un salıverildiği iddiası asılsız'
27 Temmuz 2018 12:14		 Kültür Bakanı: İcraatlarımızı göstermemiz gerekiyor
27 Temmuz 2018 11:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?
OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bölge müdürünün başvurusunu kabul etti
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bibliyoman 1
sayfayı beğen 2
bahçeli'nin askıda ekmek projesi 2
planet earth ii 1
imar affı 1
restauranta rezervasyonla gitmek 2
tarhana çorbası 4
sözlüğe yazmak yerine kelime oyunu oynamayı tercih etmek 4
kanlı ay tutulması 1
çocuk kaçırmaya çalışan adamı mahallenin döverek öldürmesi 5
SON İLANLAR
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam