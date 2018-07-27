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Binali Yıldırım: Bize tehdit sökmez
Meclis Başkanı Yıldırım, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkında "Bize tehdit sökmez. ABD hukukun kararına saygı göstermeli. ABD ucuz tehdit lisanını artık bırakmalı" dedi
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkındaki soruyu yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi:
"Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla ABD Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım.
Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin faali olan, başı olan Feto'nun ABD'de elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan muhafaza edildiğini unutmamalıdır.
ABD hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devletidir.
Dolayısıyla hukuk kararına saygı göstermek durumundadır.
Bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak bunun yollarına bakması lazım."
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