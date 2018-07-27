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TEB'den 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel, avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunuyor
27 Temmuz 2018 14:25
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TEB'den 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 15 bin lira kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70'ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor.

Vade seçeneklerinin 3 ay ila 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.
Anadolu Ajansı
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