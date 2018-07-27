1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin en genç kadın Başsavcısı: Yasemin Baba

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba, Erzurum Başsavcı Vekilliği'ne atanarak Türkiye'nin en genç kadın Başsavcısı oldu.
27 Temmuz 2018 14:42
Yazdır
Türkiye'nin en genç kadın Başsavcısı: Yasemin Baba

İstanbul Adliyesi'nin Basın Suçları Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Dr. Yasemin Baba, Erzurum'a Başsavcı Vekili olarak atanarak Türkiye'nin en genç kadın Başsavcılarından biri oldu.

Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba, İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Mezuniyeti ardından girdiği hakim-savcı sınavında yine birinci olan ve 2010 yılında staja başlayan Baba, mesleğe 2012 yılında Manisa Demirci'de başladı. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapan Yasemin Baba, 2014 yılında Demirci'den Marmara Adası Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE

Daha sonra doktorasını tamamlayan Yasemin Baba, 2016 yılında ise İstanbul Adliyesi'nde görevlendirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Baba, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede etkin görev aldı. Yasemin Baba, FETÖ adına gerek sosyal medyada, gerekse de basında örgüt propagandası yapan şüphelilere yönelik etkin soruşturmalar yürüttü. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde suça karışan bazı çalışanlara ilişkin soruşturmaya da Yasemin Baba baktı.

CUMHURİYET İDDİANAMESİNİ HAZIRLADI

O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan HSK Birinci Dairesi üyesi Mehmet Akif Ekinci ile birlikte aralarında firari Can Dündar'ın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında 306 sayfalık iddianame düzenledi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılama sonucu birçok şüpheli ceza aldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında 3 sanığa beraat kararı verilirken aralarında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan değişik oranlarda hapis cezası verdi.

ERZURUM'A BAŞSAVCI VEKİLİ ATANDI

Gerek akademik, gerekse de mesleki başarılarıyla göz dolduran Yasemin Baba, HSK'nın 2018 Yaz Kararnamesi ile Başsavcı Vekilliği'ne terfi etti. Baba, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı

Son.tv
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,277 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
137 sağlık uzman yardımcısından 32'si yeterlikte başarısız sayıldı
25 Temmuz 2018 10:21		 Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
25 Temmuz 2018 08:10
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
25 Temmuz 2018 08:02		 Doktorlarda döner sermayeden prim kesintisine son
25 Temmuz 2018 07:55
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
23 Temmuz 2018 09:30		 Hükümetten doktorlara moral aşısı
19 Temmuz 2018 12:55
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
17 Temmuz 2018 14:13		 Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir?
09 Temmuz 2018 22:31
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?
09 Temmuz 2018 22:26		 Sanayi Bakanı Mustafa Varank kimdir?
09 Temmuz 2018 22:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?
OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bölge müdürünün başvurusunu kabul etti
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tff 1.lig 3
Burhan Altıntop 4
kiracıyız şu dünyada 2
chp'li 59 il başkanının kurultaya karşı çıkması 7
2 iphone 1 bedelli 1
ankaragücü 3
do the shiggy 1
karşıtların birliği 1
26.07.2018 trump'ın türkiye'yi tehdit etmesi 7
yunanistan yangını 1
SON İLANLAR
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam