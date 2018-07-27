Türkiye'nin en genç kadın Başsavcısı: Yasemin Baba

İstanbul Adliyesi'nin Basın Suçları Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Dr. Yasemin Baba, Erzurum'a Başsavcı Vekili olarak atanarak Türkiye'nin en genç kadın Başsavcılarından biri oldu.

Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba, İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Mezuniyeti ardından girdiği hakim-savcı sınavında yine birinci olan ve 2010 yılında staja başlayan Baba, mesleğe 2012 yılında Manisa Demirci'de başladı. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapan Yasemin Baba, 2014 yılında Demirci'den Marmara Adası Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE

Daha sonra doktorasını tamamlayan Yasemin Baba, 2016 yılında ise İstanbul Adliyesi'nde görevlendirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Baba, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede etkin görev aldı. Yasemin Baba, FETÖ adına gerek sosyal medyada, gerekse de basında örgüt propagandası yapan şüphelilere yönelik etkin soruşturmalar yürüttü. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde suça karışan bazı çalışanlara ilişkin soruşturmaya da Yasemin Baba baktı.

CUMHURİYET İDDİANAMESİNİ HAZIRLADI

O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan HSK Birinci Dairesi üyesi Mehmet Akif Ekinci ile birlikte aralarında firari Can Dündar'ın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında 306 sayfalık iddianame düzenledi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılama sonucu birçok şüpheli ceza aldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında 3 sanığa beraat kararı verilirken aralarında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan değişik oranlarda hapis cezası verdi.

ERZURUM'A BAŞSAVCI VEKİLİ ATANDI

Gerek akademik, gerekse de mesleki başarılarıyla göz dolduran Yasemin Baba, HSK'nın 2018 Yaz Kararnamesi ile Başsavcı Vekilliği'ne terfi etti. Baba, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı

Son.tv