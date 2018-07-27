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Dışişleri'nden Ebru Özkan-Brunson açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında, İsrail'in Ebru Özkan'ı tahliye ettiği yönündeki iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında, İsrail'in Ebru Özkan'ı tahliye ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Akson, iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade etti.
Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'daki duruşmada şartlı tahliye kararını verildiğini söyleyen Hami Aksoy, ''Özkan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür'' diye konuştu.
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