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27 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
27 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 27 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.FETÖ mağduru o müdür artık Emniyet'in başında Adnan Oktar ile FETÖ'cü Baransu'nun gizli buluşması Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı FETÖ firarisi astsubay noterde yakalandı Komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı AYM'den FETÖ'cülerin iddialarını çürüten karar Balıkesir'de gözaltına alınan polis FETÖ'den tutuklandı Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
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