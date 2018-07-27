1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aksaray'da sağlık çalışanlarına darp iddiasına 3 gözaltı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 sağlık personelini darbettikleri öne sürülen hasta ve 2 yakını gözaltına alındı
27 Temmuz 2018 14:51
Yazdır
Aksaray'da sağlık çalışanlarına darp iddiasına 3 gözaltı

Aksaray'da, 3 hastane personelini darbettiği iddiasıyla hasta ve 2 yakını gözaltına alındı.

İddiaya göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi için bekleyen B.K. (31) ile hastane personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada tarafları sakinleştirmeye çalışan bölüm hemşiresi Hasbi Toprak (42), Ferit Yoldaş ve Yağmur Burçak, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane polisi ve jandarma ekipleri, B.K. (31), Ö.K. (39) ve N.K'yi (18) gözaltına aldı.

Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, darp iddiasıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını söyledi.

Darbedildiği öne sürülen personeli hastanede ziyaret ettiklerini aktaran Kaya, "Bugün, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeşil alan bölümünde çalışan sağlık çalışanlarımıza yine bir darp girişiminde bulunulmuştur. Buradaki arkadaşlarımızın bir can olduğunu her zaman unutuyoruz. Buraya geldiğiniz zaman size özenle ve itina ile yaklaşıyoruz. Siz de çalışanlarımıza aynı şekilde yaklaşın." diye konuştu.

Darbedilen hemşire Hasbi Toprak da tedavi için gelen kişinin tehditkar davranışlar sergilediğini ifade etti.

Söz konusu kişinin "Burada herkes kendince bir şey yapıyor, beni kimse sallamıyor." diyerek kendisine sözlü saldırıda bulunduğunu aktaran Toprak, şöyle konuştu:

" 'Biz seni hasta yakını zannediyoruz, şöyle gel işlemin ne ise yapalım' dedik. 'Ben işleme de baktırmıyorum, sizinle de görüşeceğim' dedi. Aldı eline telefonu, Ferit'i tehdit ederek telefonla birilerini aradı. Sonra da iki kişiyi yanına almış tekrar geldi. Masayı çevirdiler ve Ferit'e, 'Biz geldik kime dayılanıyorsun şimdi konuş diyerek' hakaretlerde bulundular. Biz de araya girdik. Üçü de kinlenmiş bir şekilde saldırdı. Kafamızdan darbe aldık, o sıra bir arbede oldu."

Darbedilen stajyer hemşire Yağmur Burçak da "Tartışma başladı, güvenliği çağırmak için çıktım. Döndüğümde artık birbirlerine girmiş durumdalardı. Araya girdim, 'Sonuçta bir bayanım, bana vurmazlar' diye düşündüm ama hiç çekinmedi. Yumruk salladı, göğsüme değdi. Sonra kolumdan tuttular, yakamı tuttular." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 448 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avcılar'daki koca dehşetinde kahreden detay
27 Temmuz 2018 15:53		 Hamile kadını darp eden kayınvalide ve kayınpedere gözaltı
27 Temmuz 2018 15:42
Torununun odasında gördüğü genci öldürdü
27 Temmuz 2018 15:26		 Kaybolan minik kız için polis alarma geçti
27 Temmuz 2018 15:03
Kına gecesinde kuzen kurşunu gözünden etti
27 Temmuz 2018 14:36		 'Ülkemizde 3 bin civarında ölümlü trafik kazası oluyor'
27 Temmuz 2018 14:32
Oksijen tüpü patladı: Anne ve kızı yaralandı
27 Temmuz 2018 13:58		 Denizli'da baraj gölünde ceset bulundu
27 Temmuz 2018 13:55
Köpeği otomobiliyle sürükleyen kişi serbest bırakıldı
27 Temmuz 2018 13:47		 Çocuğu kaçırılan baba: Linç girişimini engellemeye çalıştım
27 Temmuz 2018 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?
OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bölge müdürünün başvurusunu kabul etti
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tff 1.lig 3
Burhan Altıntop 4
kiracıyız şu dünyada 2
chp'li 59 il başkanının kurultaya karşı çıkması 7
2 iphone 1 bedelli 1
ankaragücü 3
do the shiggy 1
karşıtların birliği 1
26.07.2018 trump'ın türkiye'yi tehdit etmesi 7
yunanistan yangını 1
SON İLANLAR
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam