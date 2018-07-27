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Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

Adana'nın kavurucu sıcakları, gülümseten diyaloglara de neden oluyor. Adana merkez ilçesi Çukuroava'da bir yurttaş belediye başkanına mesaj atarak "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" diye dert yandı
27 Temmuz 2018 14:56
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Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya üzerinden vatandaşların soru ve önerilerini dinlerken ilginç isteklerle karşılaştı.

Bir vatandaşın "100 yıl mahallemize büyük bir market açın" isteğine "Belediye öyle bir şey yapamaz. Umarım buradan dinleyen bir girişimci bu isteği duyar ve orada market acar" diye yanıtlayan Başkan Soner Çetin'e Adana sıcağından bunalan bir yurttaş "başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" diye dert yandı.

Başkan Çetin "Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Halk serinlesin diye havuz açtık şu oyun parkları yaptık belki bunlar bir nebze serinlemenize yardımcı olur" diye yanıtladı.
İhlas Haber Ajansı
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