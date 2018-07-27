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44 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 20-27 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi
27 Temmuz 2018 15:11
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44 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 20-27 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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