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44 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince 20-27 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince 20-27 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
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