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Isparta ve Burdur'da askerler göğüs kabarttı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 371'inci Dönem asteğmenler brövelerini taktı
27 Temmuz 2018 15:14
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Isparta ve Burdur'da askerler göğüs kabarttı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 371'inci Dönem asteğmenler brövelerini taktı.

Eğitim merkezinde düzenlenen törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, rütbeli askerler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, askerlerin yakın dövüş ve bayrak gösterisi ilgiyle izlendi.

Tuğgeneral Bozdemir, törende, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni komandolar kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Komandoların verilecek her türlü göreve hazır olduğunu ifade eden Ömer Faruk Bozdemir, şöyle devam etti:

"Türk komandosunun ihtiyaç duyduğu kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Dünyanın bu alanda en zor kurslarından olan asteğmen kursunda beklediğimiz hedeflere ulaşılmıştır. Komando, yüce Türk milletinin emrindedir. Komando, ülkesini ve Türk ulusunun kutsal değerleri için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır olan modern muhabere sahasının günümüz akıncılarıdır. Yüce Türk milletimizden aldığımız güçle biz komandolar, geçmiş 92 yılda olduğu gibi gelecekte de ülkemizin beka ve güvenliği için yurt içinde, yurt dışında verilen her türlü görevi büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Bozdemir, eğitim, atış, spor ve disiplin kurslarında dereceye giren asteğmenlere brövelerini takıp, teşekkür belgesi verdi. Komutanlıktaki rütbeli personel de diğer askerlere brövelerini taktı.

Bando eşliğinde tören geçişi yapan askerler, ardından aileleriyle hasret giderdi. Askerlerin aileleriyle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Burdur

Burdur Binbaşı Maruf Kışlası 58'inci Piyade Eğitim Alayı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende 1998/2 tertip uzun ve 372'nci kısa dönem 1100 acemi er Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin etti.

Kışlaya ilk katılan erlere, Burdur Valisi Hasan Şıldak tarafından ödül verildi. Protokol üyeleri de eğitim, spor ve bakım branşlarında dereceye giren askerlere başarı belgelerini verdi.

Yemin eden erler, daha sonra piyade marşını okudu.

Burdur Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, törendeki konuşmasında, askerlerin ettikleri yeminle millete sadakatle hizmet, emirlere ve amirlere mutlak itaat edeceklerini beyan ettiklerini dile getirdi.

Bu beyanın teminatının şeref ve namus olduğunu aktaran Tutucu, "Şeref ve namus, Türk ulusu için hava, su, toprak kadar kutsaldır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın bayrak, şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Törenin sonunda askerler, bando eşliğinde geçiş yaptı. Töreninin ardından çocuklarıyla bir araya gelen aileler hasret giderdi.

Mustafa Ünal Uysal,Bilal Altıok
Anadolu Ajansı
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