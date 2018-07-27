1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık dava

AK Parti, HDP Milletvekili Ahmet Şık'a 23 Temmuz'daki Meclis konuşmasında partiye hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık dava açtı
27 Temmuz 2018 15:18
Yazdır
AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık dava

AK Parti, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yönelik çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Partinin avukatı Burhanettin Sevencan ve Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanın dilekçesinde, Şık'ın, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi üzerine söz talep edip Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı belirtildi.

Şık'ın, konuşmasında, "yasa tasarısının içeriği ile ilgisiz şekilde, AK Parti hakkında akla, mantığa ve vicdana sığmayan, tamamen iftira niteliğinde bazı açıklamalar yaptığı, açıklamalarında AK Parti'ye yönelik, katlanılması asla mümkün olmayan çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" ifade edilen dilekçede, Şık'ın konuşmasından bölümlere yer verildi.

Şık'ın söylemleri üzerine TBMM Genel Kurulunda gerginlik yaşandığı ve oturuma ara verildiği belirtilen dilekçede, akabinde, Şık'ın iki birleşim Meclisten çıkarma cezası aldığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Davalının yapmış olduğu konuşmada iktidar partisi olan müvekkil Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında sarf ettiği ifadelerin ve iddiaların tamamı gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Bu tarz asılsız iddialarla gündeme gelmek, davalının mensubu bulunduğu partinin siyasi ideolojisi haline gelmiştir. Davalının, davaya konu açıklamalarında bahsettiği hususlar akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmayan, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen hakaret ve iftira kastıyla ortaya atılmış asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde, açıkça müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden mahiyettedir.

Bu çerçevede davalı Ahmet Şık'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetine ve AK Parti milletvekillerine yönelik bu hakaret, tehdit ve küfürleri hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız birer saldırıdır."

Dilekçede, Şık'ın "akla, mantığa, vicdana aykırı iddialarının kabul edilebilir olmadığı", "bu iddialarla açık ve galiz hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç isnadında bulunduğu" ifade edildi.

Şık'ın, siyasi eleştiri adı altında yapılan, fakat orantısız ve gerekli olmayan sözler içeren konuşmasının "düşünce açıklaması ve eleştiri" olarak kabul edilemeyeceği kaydedilen dilekçede, "bu denli ağır hakaretlerin düşünce açıklaması olarak kabulü halinde kişilik değerlerinin, hukuk ve anayasal güvenden yoksun kalacağı" belirtildi.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, "Şık'ın, bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği" ifade edilerek, Şık'tan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 943 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
27 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
27 Temmuz 2018 14:55		 Dışişleri'nden Ebru Özkan-Brunson açıklaması
27 Temmuz 2018 14:44
Binali Yıldırım: Bize tehdit sökmez
27 Temmuz 2018 14:16		 MHP'li Haberal'dan ABD'ye tepki
27 Temmuz 2018 14:02
AK Parti'de seçim değerlendirme toplantısı
27 Temmuz 2018 12:53		 TBMM Başkanı Yıldırım genç teğmenlere seslendi
27 Temmuz 2018 12:49
Kılıçdaroğlu'nun 'İnce'yi isteyen derin Devlet' dediği iddiası
27 Temmuz 2018 12:35		 Erdoğan'dan Güney Afrika'da önemli açıklamalar
27 Temmuz 2018 12:28
'Ebru Özkan karşlığınıda Brunson'un salıverildiği iddiası asılsız'
27 Temmuz 2018 12:14		 Kültür Bakanı: İcraatlarımızı göstermemiz gerekiyor
27 Temmuz 2018 11:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?
OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bölge müdürünün başvurusunu kabul etti
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
Başkent'te 8 komiser yardımcısına gözaltı
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bibliyoman 1
sayfayı beğen 2
bahçeli'nin askıda ekmek projesi 2
planet earth ii 1
imar affı 1
restauranta rezervasyonla gitmek 2
tarhana çorbası 4
sözlüğe yazmak yerine kelime oyunu oynamayı tercih etmek 4
kanlı ay tutulması 1
çocuk kaçırmaya çalışan adamı mahallenin döverek öldürmesi 5
SON İLANLAR
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam