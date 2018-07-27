Torununun odasında gördüğü genci öldürdü

Tatil için Fransa'dan Denizli'ye gelen 62 yaşındaki adam, 16 yaşındaki torunun odasında gördüğü genci tüfekle vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Mehmet Ali Y., ailesi ile birlikte yaz tatilini geçirmek için memleketleri Çıtak Mahallesi'ne geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde yaşanan olayda, dede Mehmet Ali Y., sabah uyandığında torunu 16 yaşındaki D.T.'nin bulunduğu odadan sesler geldiğini duydu. Ardından odaya giren dede, torunu ile birlikte 20 yaşındaki İsmet K.'yı gördü.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Ali Y., evde bulunan av tüfeğiyle İsmet K.'ya ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar İsmet K.'nın vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İsmet K. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İsmet K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Mehmet Ali Y., jandarma ekipleri tarafından cinayeti işlediği öne sürülen tüfekle birlikte gözaltına alındı. Gurbetçi Mehmet Ali Y.'nin, Fransa'da bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve her yaz memleketi Çıtak Mahallesi'ne geldiği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden İsmet K.'nın ise ilçedeki sanayi sitesinde tamirci olarak çalıştığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. Mehmet Ali Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.