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Çok fazla kaza yapan sürücüler eğitime alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok fazla kaza yapan şoförlerin Eskişehir'de eğitime alınacağını açıkladı. Soylu, "Eskişehir'de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturacağız. Bir taraftan Türkiye'de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız" dedi
27 Temmuz 2018 15:29
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Çok fazla kaza yapan sürücüler eğitime alınacak

Kırıkkale'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Eskişehir'de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturacağız. Bir taraftan Türkiye'de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi eğitimlere almış olacağız" dedi.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda davetli katıldı.


Bakan Soylu törende yaptığı konuşmada, özel bir sahada uzmanlaşmak üzere kurumda eğitim alan genç polislerden çok önemli hizmetler beklendiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Celal Uzunkaya'nın ilk mesai günü olduğunu belirten Soylu, Uzunkaya'yı tebrik etti. Soylu, Türkiye'nin dünyada çok özellikli bir konumda bulunduğunu, terörle, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini ve bu meselelerin büyük oranda coğrafi konum ve birtakım dış saiklerle ilgili olduğunu ifade etti. Soylu, trafik güvenliğinin ise dış bağlantı, coğrafya, güncel siyaset ve dış politikayla ilgisi bulunmadığını belirtti.

"ÜLKEMİZ ÇOK TEDBİR ALDI"

Bakan Soylu, kimsenin kasten trafik kazası yapmayacağını, sürücüler önemsemediği ve kendine fazla güvendiği için dikkatsizlik ve başka nedenlerle kazaların meydana geldiğini söyledi. Bu sorunu toplumun desteği olmadan sadece polisiye tedbirlerle bitirmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Soylu, "Radarla hız kontrolü yapıyorsunuz, aşırı hız yapan araca ceza kesiyorsunuz ama sürücü arabayı sürerken cep telefonu çalıyor, araç kullanırken açıyor ve araç kullanırken bununla konuşuyor. Bir insanın telefonla konuşması 15-20 saniyeyle 1 dakika arası. Bir trafik ekibine denk gelmeye yetecek bir süre değil ama şunu ifade etmem gerekir ki bir kaza yapmak için yeterli ve fazla bir süre. Her şeyi polisin görüp
DHA
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