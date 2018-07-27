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Hamile kadını darp eden kayınvalide ve kayınpedere gözaltı
Muş'un Malazgirt ilçesinde, hamile gelinlerini darbettikleri öne sürülen kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı
İddiaya göre, Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K, henüz belirlenemeyen nedenle 8,5 aylık hamile gelinleri Halise K'yi darbetti.
Yaralanan gelin, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı.
Gelinin babası Behçet K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hastanede bebeğiyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
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