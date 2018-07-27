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İzinde hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Ordu'ya iznini geçirmek için gelen ve rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak (34), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi
27 Temmuz 2018 15:59
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İzinde hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Olay, önceki gün Altınordu ilçesi Erenli Mahallesi'nde meydana geldi. Tunceli'nin Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken Konya İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak, izindeyken memleketi Ordu'ya geldi.

Buradaki evinde rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Şafak Toparlak, yakınları tarafından kalp krizi şüphesiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Toparlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak, için bu gün Akyazı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Toparlak, Eskipazar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'ın yeğeni olan Jandarma Uzman Çavuş Toparlak'ın cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
DHA
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