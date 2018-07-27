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Vergi dairelerindeki memurlar hafta sonu mesai yapacak
Vergi daireleri, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamındaki başvurular için hafta sonu saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacak
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurması gerekiyor.
Açıklamada, geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve bu yılki motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödeme sürelerinin 31 Temmuz Salı günü sona erdiği anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"7143 sayılı Kanun'a ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır."
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