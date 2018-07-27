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Eskişehir susuzlukla karşı karşıya

Eskişehir Porsuk Barajı'ndaki su seviyesinin azalması nedeniyle açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Eskişehir'in önümüzdeki aylarda içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekme tehlikesi her geçen gün daha da artıyor" dedi
27 Temmuz 2018 16:03
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Eskişehir susuzlukla karşı karşıya

Eskişehir'in en büyük su kaynağı olan ve Kütahya ile birlikte kullanılan Porsuk Çayı Barajı'nda azalan su seviyesi nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte barajda incelemelerde bulunarak, açıklama yaptı. Barajdaki suyun Polatlı'daki çiftçilere sulama amacıyla gönderilmesi sonucunda azaldığını söyleyen Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Yılda Eskişehir'e verilen 165 milyon metreküp su rezervinin bu yıl Temmuz ayı başından itibaren günde 1 milyon 100 bin metreküpü Porsuk yatağına ve oradan da Polatlı'ya verilmektedir. Vahşi sulama olarak kullanılan bu miktar her gün verilen 800 bin metreküpü ile gittikçe artmaktadır. Diğer bir deyişle Polatlı'ya Eskişehir halkını cezalandırır gibi su verilmektedir. Ayrıca içme ve kullanma amaçlı alınan suyun miktarı yanında kalitesi de oldukça önemlidir.

Porsuk Baraj Gölü'nün doluluk oranı düştükçe yıllardır hunharca kirletilen Porsuk Baraj Gölü'nün tabanına daha da yaklaşılacak ve burada yıllardır biriken ağır metaller de bir problem olarak ortaya çıkacaktır. Bu gibi problemler ise Eskişehir halkının içme ve kullanma suyunu sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırmak için çalışan ESKİ Genel Müdürlüğü'nü pahalı ve zor arıtım tekniklerini uygulamaya mecbur bırakacak, aynı zamanda Eskişehirlilerin 2019 yılını halkın susuz geçirmesine sebep olacaktır

. Eskişehir'in önümüzdeki aylarda içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekme tehlikesi her geçen gün daha da artıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Sulama Birliği'nin kurak geçeceği anlaşılan mevsimlerde çiftçilerin çok su gerektiren yeşil yapraklı sebzeler yerine kuru ziraate elverişli ekim yapmaları uyarılarına uymamayı alışkanlık haline getiren Polatlılı ekiciler, hükümet ve Ankara bürokrasisine yaptıkları siyasi baskı ile Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğü'ne verdirilen talimatlarla, sulama kanalları dışında Porsuk'un ana yatağına verilen su kapaklarını sonuna kadar açtırarak barajdaki su seviyesinin hızla düşmesine sebep olmaktadırlar."
DHA
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