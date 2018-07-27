|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Şanlıurfa'da çiğ köfte mahkemelik oldu
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'etsiz çiğ köfte'nin tescilini almasını mahkemeye taşıdı
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2006 yılındaki başvurusunun ardından 30 Haziran 2008 tarihinde çiğ köftenin coğrafi işareti Şanlıurfa adına tescil edildi ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ancak aradan geçen süre içerisinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası da Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak, 'Etsiz çiğ köfte'nin coğrafi işaret tescilini aldı.
Yaşanan bu olayın ardından durumu mahkemeye götürme kararı alan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, "Şanlıurfa'nın değerlerini savunmak ve korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli itirazları yapmış bulunmaktayız.
Medeniyetlere başkentlik yapan tarihin en eski şehrinin değerlerini kimseye vermeye niyetimiz yok" dedi.
Bu haber 2,579 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI