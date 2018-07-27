Ambulans ekibine 'Arabamı kirlettiniz' saldırısı

Olay, dün akşam saatlerinde Ayaş ilçesi At Deresi mevkisiinde meydana geldi. Beypazarı ilçesinden Ankara'ya hasta götüren ambulansın önünü, iddiaya göre M.D. minibüsüyle kesti.

Minibüsten inen M.D., ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyenlerine "Arabama çamur sıçrattınız, kirlettiniz" diye tepki gösterdi. M.D. ardından ambulans sürücüsü Nurullah Ertem ile acil tıp teknisyenleri Tülay Sayılı ile Özlem Işık'a haraket ederek, saldırdı.

Çenesine yumruk darbesi alan ambulans sürücüsü Nurullah Ertem ve saldırıya uğrayan Özlem Işık ile Tülay Sayılı yaralandı. Şikayet üzerine M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık çalışanlarının darp raporu aldığı belirtilirken, şüpheli M.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türk Sağlık Sen Beypazarı Şubesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, "Bu olayın takipçisi olacağız. Sonuna kadar camiamızla personellerimizin yanındayız. Bu işin peşini bırakmayacağız" açıklaması yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada ekibin hasta nakli sırasında Ayaş Aysantı mevkiinde saldırıya uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ambulansın yan tarafından ekibimize sözlü ve küfürlü hakarette bulunulması ile başlayan olay, daha sonra aracın ambulansın önünü keserek, personellerimizi darp etmesi ile sonlandı. Ekip ambulansta hasta bulunması ve hastanın genel durumunun kötü olması sebebi ile yoluna devam ederek Sincan Yenikent mevkiinde hastayı Yenikent ekibine devretmiştir.

Vaka tesliminden sonra Sincan Devlet Hastanesinden darp raporu alan ekip Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Araç şoförü ve ekip sağlık çalışanları darp durumuna maruz kaldıklarından şoförün dudağında bir yaralanma durumu ayrıca diğer ekip çalışanlarında göğüs bölgelerinde ağrı bulunduğu belirtildi. Yaşanan bu menfur saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılarak süreç takip altına alındı. Sağlık hizmeti sunan sağlık emekçilerimize yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"