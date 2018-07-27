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'Trump'ın tehdit mesajları müttefiklik hukukuna aykırı'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimiyle ilgili olarak "Trump'ın tehdit mesajları müttefiklik hukukuna aykırı" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimiyle ilgili değerlendirme yaptı.
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
"ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez.
Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık..."
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