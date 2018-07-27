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Askeri yasak bölgede yakalanan şüpheli tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan şüpheli tutuklandı
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede yaptıkları kontrollerde, A.K'yi yakaladı.
İncelemede, şüphelinin Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım, yataklık etme" ile Tunceli Asliye Ceza Mahkemesinde "basit yaralama" suçlarından devam eden dosyaları bulunduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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