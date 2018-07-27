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Gırtlağına yapışan sülük ameliyatla çıkartıldı
Aydın'da bir kişinin gırtlağına yapışan canlı sülük operasyonla çıkartıldı
Hayvancılık yapan Mustafa Doğru, ses kısıklığı ve ağzından kan geldiği şikayetiyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine gitti.
Burada ilk müdahalesi yapılan Doğru'nun gırtlağına sülük yapıştığı tespit edildi.
Doğru'nun gırtlağındaki canlı sülük operasyonla çıkartıldı.
Ameliyattan sonra bir süre gözetim altında tutulan Doğru, taburcu edildi.
Doğru'nun bir göletten ağzıyla hortumla su çektiği esnada gırtlağına sülüğün yapıştığı öğrenildi.
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