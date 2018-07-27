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O motosikletçi yakalandı: Tüm suçu kız arkadaşına attı

İstanbul Maltepe'de kız arkadaşı ile birlikte motosikletle tehlikeli gösteri yaparken görüntüsü ortaya çıkan Erhan Meraloğlu yakalandı. 5 ay önce çekildiği ortaya çıkan görüntüde motosikleti kullandığı belirlenen Meraloğlu "Artık öyle şeyler çekmiyorum. Pişmanım" dedi
27 Temmuz 2018 16:57
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O motosikletçi yakalandı: Tüm suçu kız arkadaşına attı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir motosiklet sürücüsünün Maltepe sahil yolunda motosikletine aldığı kız arkadaşıyla birlikte tehlikeli hareketler yaparken görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü, sürücünün kimliğini belirledi.

"KIZ ARKADAŞLARIMIN GAZINA GELMİŞTİM"

Görüntülerin 5 ay önce çekildiği tespit edilirken sürücü Erhan Meraloğlu gözaltına alındı. Karakola götürülmek üzere emniyetten çıkarılan Meraloğlu görüntüyü 5 ay önce çektiklerini söyleyerek "Kız arkadaşlarımın gazına gelmiştim. Bir daha yapmadım. Pişmanım" dedi.


CEZASI KESİLDİ

Hakkında 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapılan Meraloğlu'na toplam 2 bin 126 lira para cezası kesildiği ve ehliyetine de 30 ceza puanı işlendiği öğrenildi.


Sevgilisiyle tehlikeli motosklet şovu yaptı
Habertürk
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