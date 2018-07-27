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O Belediye, gerekçe göstermeden ilanı iptal etti

Kırşehir ili Mucur Belediyesi, gerekçe göstermeden itfaiye eri ve zabıta memuru alımı iptal etti.
27 Temmuz 2018 17:19
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O Belediye, gerekçe göstermeden ilanı iptal etti

Kırşehir Mucur Belediyesi 9 Temmuz'da yayımladığı ilanda, 18 itfaiye eri ve Zabıta memuru alacağını duyurmuştu. Tıklayınız.

Belediye, 16 ila 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuruları aldı. İlanda yazan şart gereğince bir çok aday bizzat başvurmak için Mucur'a gitti.

Ancak, Mucur belediyesi, hiçbir gerekçe belirtme gereği duymaksızın, ilanı iptal etti.

Belediye web sitesinde sadece şu açıklama yer aldı:

"Mucur Belediye Başkanlığının 01.08.2018 - 03.08.2018 tarihleri arasında yapılacak olan itfaiye eri ve zabıta memuru alımı iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur. "
Memurlar.Net - Özel

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